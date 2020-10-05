Баку заявляет об обстрелах городов в Азербайджане, Ереван это отрицает

Минобороны Азербайджана сообщает, что в понедельник армия Армении обстреливает азербайджанские города. Ереван назвал это дезинформацией.

«В настоящее время город Горадиз Физулинского района, села Агджабединского района, город Тертер и села этого района, Геранбойский и Гейгельский районы подвергаются обстрелу со стороны армянских вооруженных сил. Принимаются адекватные действия против врага», — заявило в понедельник утром оборонное ведомство Азербайджана.

В Армении эти сообщения назвали не соответствующими действительности.

«Мы видели сообщения Баку о якобы обстреле из ряда районов Армении территории Азербайджана. Это преднамеренная дезинформация», — сказал Арцрун Ованнисян из минобороны Армении в понедельник на брифинге для прессы.

Генпрокуратура Азербайджана в понедельник назвала число жертв со стороны мирного населения Азербайджана.

«В результате обстрелов ВС Армении из тяжелой артиллерии по густонаселенным пунктам Азербайджана с 27 сентября по состоянию на 5 октября погибло 24 мирных жителя, ранен 121 человек», — заявили представители ведомства. // ВВС