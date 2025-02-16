Баскетболіст збірної Украни був затриманий ТЦК під час виїзду на матч у Європі

Форварда “Дніпра” та збірної України з баскетболу Володимира Конєва було знято з поїзда і доставлено до луцького ТЦК, про це повідомив президент дніпровського клубу Валерій Кондратьєв.

“Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв’язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК “Дніпро” – Володимир Конєв і Даниїл Сипало – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда і доправили до ТЦК у Луцьку для з’ясування обставин”, – написав Кондратьєв.

35-річний Конєв є лідером “Дніпра” та одним із провідних гравців збірної України.

Нагадаємо, у листопаді минулого року збірна України зазнала четвертої поразки поспіль і тепер зобов’язана обігравати Словенію та Португалію у заключних поєдинках, щоб мати шанс поборотися за вихід на чемпіонат Європи. Також для цього Ізраїль має обіграти Португалію.

21 лютого Україна зіграє проти Словенії, 24 лютого – проти Португалії.

Домашні поєдинки кваліфікації на Євробаскет-2025 збірна України проводить у Латвії. // Дзеркало тижня