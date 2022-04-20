Батьки окупантів закликають синів мародерити в Україні на повну (аудіо)

Батьки російських окупантів розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.

Про це повідомляє УНН із посиланням на телефонну розмову, яку перехопила СБУ.

«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», – говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а брак грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «Разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».

Рашист зізнається, що й сам про це думав, але «…Наши командиры либо их пи*дят себе и катаются, или расстреливают из автоматов».

Винахідливий батько дає нову пораду: «Снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч».

«Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: «прикопати» можуть його власного сина», — зазначили в СБУ.