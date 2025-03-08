ЗСУ не відходять з Курської області, оточення військ немає, – джерела

Ситуація за останні дні у Курській області справді ускладнилась. Однак українське командування наразі не планує звідти виводити війська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Навпаки – за словами інформованих джерел видання – вживаються заходи для стабілізації ситуації та плануються контрдії.

Зараз план агресора, за даними видання, полягає у тому, щоби перерізати дорогу Суджа – Суми і тим самим – створити оперативне оточення наших військ.

Ширина українського плацдарму в Курській області наразі скоротилась до 11 кілометрів. Ведення оборони та бойових дій там ускладнює лісова місцевість та масове застосування ворогом дронів на оптоволокні.

Однак, як пояснюють джерела, ситуація ще не катастрофічна і оточення наших військ там наразі немає.

Ситуація в Курській області

Ситуація на курському плацдармі почала погіршуватись після того, як військові РФ просунулись на північному заході від Суджі – в районі Свердликово до українського державного кордону.

Зараз ці війська, за словами джерел, хочуть пробитись до Басівки і далі до Юнаківки Сумської області.

Наступним загрозливим кроком став прорив спільних підрозділів РФ та солдат КНДР поряд з Курилівкою до державного кордону, на півдні від Суджі.