ЗСУ не відходять з Курської області, оточення військ немає, – джерела
Ситуація за останні дні у Курській області справді ускладнилась. Однак українське командування наразі не планує звідти виводити війська.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Навпаки – за словами інформованих джерел видання – вживаються заходи для стабілізації ситуації та плануються контрдії.
Зараз план агресора, за даними видання, полягає у тому, щоби перерізати дорогу Суджа – Суми і тим самим – створити оперативне оточення наших військ.
Однак, як пояснюють джерела, ситуація ще не катастрофічна і оточення наших військ там наразі немає.
Ситуація в Курській області
Ситуація на курському плацдармі почала погіршуватись після того, як військові РФ просунулись на північному заході від Суджі – в районі Свердликово до українського державного кордону.
Зараз ці війська, за словами джерел, хочуть пробитись до Басівки і далі до Юнаківки Сумської області.
Наступним загрозливим кроком став прорив спільних підрозділів РФ та солдат КНДР поряд з Курилівкою до державного кордону, на півдні від Суджі.
Зазначимо, що про нібито оточення українських військ у Курській області повідомило видання The Telegraph. Британські журналісти писали, що після припинення США обміну розвідданими українські війська в Курській області нібито опинилися під загрозою оточення. Це, за їхніми даними, ускладнило прогнозування атак і координацію оборони.
Зі свого боку, днем раніше в Центрі протидії дезінформації уточнювали, що в прикордонній частині Сумської області спостерігаються складні бої зі штурмовими групами росіян. Окупанти намагаються прорватися в місто Суджа, що в Курській області.