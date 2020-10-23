Батько загиблого розвідника Ярослава Журавля подав позов в ДБР проти Зеленського
Сергій Журавель – батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля – подав позов проти Володимира Зеленського. Чоловік, що втратив на війні рідного сина, звинувачує президента в перевищенні службових повноважень, повідомляє 24 канал.
Свій позов проти верховного головнокомандувача Сергій Журавель адресував в Офіс генерального прокурора. Про це він сам повідомив у фейсбуці, де підписується як Остап Підкова.
Я не пробачу тим, хто завдяки популізму й некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям «прагнення до миру», – заявив чоловік.
Він підкреслив, що вже подав позов в Офіс генерального прокурора щодо можливого злочину президента. «Я не боюся і піду до кінця – заради справедливості», – запевнив Сергій Журавель.
Я, Сергій Журавель, батько загиблого воїна України- Ярослава Журавля.Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і…
Geplaatst door Остап Підкова op Donderdag 22 oktober 2020
Як загинув Ярослав Журавель і до чого тут Зеленський:
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- Це трапилося ще в липні 2020 року – до оголошення перемир’я, якого все одно не дотримуються бойовики. Він був одним з учасників розвідгрупи, що після обіцянки бойовиків не вести обстрілів, вирушив на евакуацію тіла лейтенанта Дмитра Красногрудя.
- Тоді бойовики порушили обіцянку й почали обстріл. Загинув медик Микола Іллін («Естонець»), а Ярослав Журавель отримав поранення. Усі бачили відео, де він сам надавав собі медичну допомогу.
- Українська розвідгрупа покинула «сіру зону», а Журавель залишився там наодинці поранений. Вище командування країни тоді не дозволило надіслати нову групу для його порятунку, щоб не наражати на небезпеку інших військових.
- Ярослав Журавель залишився в «сірій зоні» сам-один. Він три дні стікав кров’ю, поки не помер, так і не дочекавшись допомоги.
- «В бою все може бути. Можливо, не було можливості його врятувати. Можливо, щоб його врятувати, потрібно було ризикувати життями ще двох-трьох бійців, і тоді б втрати були б зовсім іншими», – заявляв тоді Михайло Забродський.