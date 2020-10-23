Батько загиблого розвідника Ярослава Журавля подав позов в ДБР проти Зеленського

Свій позов проти верховного головнокомандувача Сергій Журавель адресував в Офіс генерального прокурора. Про це він сам повідомив у фейсбуці, де підписується як Остап Підкова.

Я не пробачу тим, хто завдяки популізму й некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям «прагнення до миру», – заявив чоловік.

Він підкреслив, що вже подав позов в Офіс генерального прокурора щодо можливого злочину президента. «Я не боюся і піду до кінця – заради справедливості», – запевнив Сергій Журавель.

Я, Сергій Журавель, батько загиблого воїна України- Ярослава Журавля.Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і… Geplaatst door Остап Підкова op Donderdag 22 oktober 2020

Як загинув Ярослав Журавель і до чого тут Зеленський:

Це трапилося ще в липні 2020 року – до оголошення перемир’я, якого все одно не дотримуються бойовики. Він був одним з учасників розвідгрупи, що після обіцянки бойовиків не вести обстрілів, вирушив на евакуацію тіла лейтенанта Дмитра Красногрудя. Тоді бойовики порушили обіцянку й почали обстріл. Загинув медик Микола Іллін («Естонець»), а Ярослав Журавель отримав поранення. Усі бачили відео, де він сам надавав собі медичну допомогу.

