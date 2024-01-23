Ліквідацієя наслідків ракетної атаки на Київ: перекрито рух транспорту (список вулиць)
У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ та забезпеченням охорони місця події рух транспорту перекрито за адресами:
- перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Генерала Потапова;
- вулиця Академіка Туполєва в обох напрямках;
- вулиця Богданівська;
- перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонна.
На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.
Бережіть себе, а у разі якщо почуєте сигнал повітряної тривоги — негайно пройдіть в укриття.Tweet