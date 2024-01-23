Ліквідацієя наслідків ракетної атаки на Київ: перекрито рух транспорту (список вулиць)

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У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ та забезпеченням охорони місця події рух транспорту перекрито за адресами:

  • перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Генерала Потапова;
  • вулиця Академіка Туполєва в обох напрямках;
  • вулиця Богданівська;
  • перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонна.

На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

Бережіть себе, а у разі якщо почуєте сигнал повітряної тривоги — негайно пройдіть в укриття.

Патрульна поліція Києва

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