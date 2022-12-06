Безпілотник атакував аеродром в російському Курську (фото, відео)

Місцева влада заявила, що усі “спецслужби” працюють на місці.

У Росії продовжуються загадкові атаки на аеродроми з літаками, які бомблять мирні міста України. В ніч на 6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач. Пожежу ліквідовують.

“Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці”, – заявив Старовойт.

Тим часом очевидці повідомляють, що атака безпілотника спровокувала масштабне займання. Вогонь з аеродрому бачать жителі кількох районів міста.

УНІАН