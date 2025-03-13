Безпілотники атакували об’єкти в Саратовській області РФ

Published

За попередньою інформацією, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів

Саратовську область атакували безпілотники. Так, у Петровському районі було пошкоджено кілька об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Романа Бусаргіна.

Раніше аеропорт «Гагарін» припинив прийом і випуск літаків.

Тим часом в мережі зʼявилося відео з моментом удару безпілотника по одному з обʼєктів. Згідно з повідомленнями, дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, російські міста вночі атакували безпілотники. Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах.

 

Like

Tags:

You may also like...