Бійці «Азову» звільнили від окупантів Вільхівку на Харківщині

70 окупантів знищили, 27 взяли у полон.

26 березня бійці ТрО «Азов» звільнили від окупантів село Вільхівка на Харківщині. Про це у телеграмі повідомила пресслужба Збройних Сил України.

«В ході наступальної операції ТрО «Азов» Харкова звільнили Вільхівку. Знищили 70 окупантів, 3 одиниці техніки. Віджали трофейні КШМ та МТЛБ, взяли в полон 27 орків», — йдеться у повідомленні.

ТрО «Азов» Харків виклали у своєму телеграм-каналі повне відео зачищення населеного пункту.