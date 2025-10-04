Збито/подавлено 73 російські БПЛА

У ніч на 4 жовтня (з 18.00 03 жовтня) противник атакував 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Ростовської та Воронезької областей – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Генеральний штаб ЗСУ