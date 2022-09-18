Росія знову обстріляла Оленівську колонію з українськими військовополоненими

Ворог заявляє про загибель одного українського військовополоненого.

Росія заявила про новий обстріл Оленівської колонії, де окупанти утримують українських військовополонених.

Про це повідомляють ресурси бойовиків.

Традиційно в атаці на колонію росіяни звинуватили українські збройні сили.

Ворог заявляє про загибель одного українського військовополоненого та чотирьох поранених.

Масова страта Росією українських військовополонених в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу “Азовсталь” українські військовополонені.

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні Сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту. // УНІАН