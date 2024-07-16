Відповідальним за удар по харківському «Епіцентру» є уродженець Харківщини Олег Маковецький

За численні обстріли Харківщини – зокрема за удар по “Епіцентру” в обласному центрі – несе відповідальність командир ВПС 6 армії РФ генерал Олег Маковецький, який є уродженцем Чугуєва (Харківська область).

Джерело: керівник прокуратури Харківщини Олександр Фільчаков в інтерв’ю виданню Думка.

За словами Фільчакова, Маковецькому повідомляли про підозру ще на початку повномасштабної війни, за те, що він особисто віддав наказ льотчикам бомбардувати Харківщину, внаслідок чого загинуло багато цивільних, зокрема дітей.

“Зараз готується підозра теж Маковецькому. Він віддавав безпосередню вказівку на бомбардування та знищення Оскільської греблі. Підозра за ст. 441 Кримінального кодексу (екоцид)”, – додав він.

Щобільше, Маковецький також є одним з трьох командирів 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил РФ, які віддавали накази бомбардувати Харків у травні-червні цього року. Під час одного з таких обстрілів було влучання у гіпермаркет “Епіцентр”.

“Найближчим часом цим командирам буде повідомлено про підозру за процедурою заочного провадження. Один із фігурантів справи про обстріл “Епіцентру” – також генерал Маковецький”, – повідомив керівник прокуратури Харківщини.

Крім цього, розслідується кримінальне провадження за фактом скоєння екоциду та за фактом порушення законів та звичаїв війни щодо руйнування Печенізької греблі. У цих злочинах підозрюються два російські генерали, один з яких – Маковецький. // Букви