Бійці ССО у тилу росіян знешкодили штурмову групу (відео)

Відео містить ненормативну лексику та не рекомендоване для перегляду дітям, вагітним жінкам та людям із чутливим сприйняттям.

Бійці Сил спеціальних операцій у тилу росіян знищили штурмову ворожу групу. ССО показали відео з місця подій.

«Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр. Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена», – повідомили українські спецпризначенці.

Після знешкодження росіян, наші захисники обшукали тіла противників. Після цього бійці ССО продовжили вести спецрозвідку на відповідному напрямку.

Раніше оператори ССО показали, як вони нищать російських окупантів у місті Часів Яр Донецької області. Під час операції, що на відео, захисники 8-го полку ім. Князя Ізяслава Мстиславича відбили штурм окупантів, знищивши після нього ще трьох ворожих військових, які закріпилися у підвалі житлового будинку. // Дзеркало тижня