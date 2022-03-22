Бійці Закарпатської бригади взяли в полон російського підполовника

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли у полон підполковника російської армії Олександра Кошеля. Постійне місце дислокації його військової частини – Владикавказ у Північній Осетії.

Про це повідомив майор Збройних сил України, речник 128-ї бригади Ярослав Галас.

“Кошель Александр Олегович – начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії. 5 квітня 1982 року народження, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник. Новий полонений 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, котрого взяли в ході сутички з підрозділом 58-ї армії РФ. Постійне місце дислокації в/ч 47084 – м. Владикавказ, республіка Північна Осетія – Аланія”, – роповів Галас.

Галас пояснив, що одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили на його визволення. Зокрема підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по українських штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце.

Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками “Збройні Сили України”.