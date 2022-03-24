Окупанти досі не забрали тіла своїх військових, вбитих на Сумщині на початку війни

Це становить екологічну загрозу.

Про це розповів “Суспільному” в.о. директора управління охорони здоров’я Сумської обласної військової адміністрації Анатолій Котляр.

“Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, перш за все екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту”, – наголосив він.

Здебільшого ці тіла без документів, розпізнавальних знаків і їх важко ідентифікувати.

“По нормі гуманітарного міжнародного права, треба взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити по ДНК – хто це”, – зазначив Котляр, говорячи про гуманний розвиток подій.

Керівництво Сумської області замовило 10 рефрижераторів для зберігання тіл, однак через блокування залізниці їх не змогли доставити. Тому знайдені тіла військових ворожої армії агресора зараз просто упаковують в поліетиленові пакети і зберігають. В області вже задумуються над тим, щоб організувати тимчасове поховання тіл, які після закінчення війни можуть бути ідентифіковані і повернені родичам. Місце для тимчасового поховання поки не визначили. // Діло