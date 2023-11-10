Під Брянськом розстріляли авто російських прикордонників. Вбито підполковник ФСБ

Вчора вдень, 9 листопада, у Брянській області (Росія) невідомі розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

“Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ”, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у Telegram-каналі, напад на УАЗ “Патріот” російських прикордонників стався на околиці села Вулиця Брянської області.

“Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли”, – пише Baza.

Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці.