Зеленський: Росія запустила по Україні майже 500 БПЛА та понад 40 ракет (відео)

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина.
Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка, а в Україні – щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.
“Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, “сімки”, “двадцятки”. // УП