Білий дім пропонує використати активи, конфісковані у російських олігархів, для компенсації Україні

«Цей пакет пропозицій створить нові повноваження щодо конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, дозволить уряду використати отримані кошти для підтримки України та ще більше зміцнить відповідні інструменти правоохоронних органів», — повідомили у Білому домі.

Як зазначається, пакет допомоги передбачає створення впорядкованого адміністративного органу щодо вилучення та конфіскації активів російських олігархів.

Це дозволить створити новий, спрощений адміністративний процес для конфіскації майна в США, що належить російським олігархам, які перебувають під санкціями, і «мають зв’язок із певною протиправною поведінкою».

Крім того, передбачається дозволити передачу доходів від конфіскованої власності Україні для усунення збитків від російської агресії.

«Ця пропозиція покращить можливості Сполучених Штатів щодо використання конфіскованих коштів олігархів для відшкодування збитків, завданих Україні російською агресією. Згідно з пропозицією, міністерства юстиції, казначейства та Держдеп спільно працюватимуть над використанням конфіскованих засобів, пов’язаних з корупцією, порушеннями, а також іншими певними правопорушеннями для відшкодування збитків від російської агресії щодо України», — повідомили у Білому домі.

Крім того, згідно з чинним законодавством, Сполучені Штати можуть конфіскувати доходи від порушення санкцій, але не можуть конфіскувати майно, яке використовується для сприяння порушенню санкцій. Пропозиція Байдена, як повідомляється, усуває цю прогалину.

Передбачається також визначити ухилення від санкцій як «рекетирську діяльність».

Також пакет передбачає покращити можливості Сполучених Штатів щодо переслідування за відмивання грошей шляхом збільшення терміну давності з п’яти до десяти років.

Як повідомляється, на сьогодні держави-члени Європейського союзу повідомили про заморожування активів на суму понад 30 мільярдів доларів, у тому числі майже 7 мільярдів доларів у вигляді човнів, вертольотів, нерухомості та витворів мистецтва.

Десятки яхт заарештовані країнами-учасницями REPO Task Force. Міністерство фінансів США наклало санкції та заблокувало судна та літаки на суму понад 1 мільярд доларів, а також заморозило активи на сотні мільйонів доларів, що належать російській еліті, на банківських рахунках у США.

Раніше цього місяця Міністерство юстиції оголосило США, що Іспанія на запит США захопила 255-футову яхту вартістю 90 мільйонів доларів російського олігарха Віктора Вексельберга, який перебуває під санкціями.

Нагадаємо

Європейські країни вже знайшли та затримали яхти заможних російських бізнесменів.

У Франції заарештували 86-метрову яхту російського олігарха.

Велика Британія затримала у своїх водах першу супер’яхту російського бізнесмена.

В Італії конфіскували яхти російських олігархів. Це лише вибрані заарештовані активи російських мільярдерів.