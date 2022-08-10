Біля штабу «Єдиної Росії» в Мелітополі прогримів вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі 10 серпня пролунав черговий вибух біля штабу “Єдиної Росії”, де окупанти вели підготовку до так званого “референдуму”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “СтратКом ЗСУ”.