Біля штабу «Єдиної Росії» в Мелітополі прогримів вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі вночі 10 серпня пролунав черговий вибух біля штабу “Єдиної Росії”, де окупанти вели підготовку до так званого “референдуму”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “СтратКом ЗСУ”.
“У тимчасово окупованому Мелітополі вночі пролунав черговий вибух біля штабу “Єдиної Росії”, де йде підготовка до так званого “референдуму”. Знову хтось покурив в невизначеному місці”, – йдеться в повідомленні.