Біля Зміїного знищено російський бомбардувальник Су-24М

Сили оборони України сьогодні, 5 грудня, знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил України Миколи Олещука і коментар речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука.

“Давно не було в нашому активі збитих російських “сушок”, – йдеться в повідомленні.

Олещук повідомив про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

“Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування “Південь”, український зенітний ракетний підрозділ відправив російську “сушку” слідом за “російським військовим кораблем”, – додав Олещук.

В коментарі РБК-Україна речник ВМС Плетенчук повідомив, що знищений літак ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.