Битва за Маріуполь триває: полк «Азов» за ніч знищив два десятки окупантів та ворожу техніку

Полк «Азов», який захищає Маріуполь, повідомив, що за ніч знищив два десятки російських окупантів та ворожу техніку.

Про це пише УНН.

«Протягом ночі бійцями полку «Азов» було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів», — йдеться у повідомленні.

«Захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь!» — наголосили у полку.