Внаслідок російського удару по Ромнам, знищено школу, загинули освітяни

У Ромнах росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівника закладу. Поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання.

Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та медики, розгорнуто штаб ліквідації наслідків.

Поліція Сумської області