Боевики обстреляли из минометов Пески. Разрушен частный дом, хозяин чудом выжил
Сегодня, 22 мая, утром боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли гражданский дом, тогда как ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе был тяжело ранен украинский военный.
Об этом говорится в сообщении в пресс-центре ООС.
Сообщается, что под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески.
В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.
«Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что произошло и именно этим спас себе жизнь – ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего было разрушено потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома», – говорится в сообщении.
Сообщается также, что указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей. // Українські новиниTweet