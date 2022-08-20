У Маріуполі скоїли замах на «бургомістра» Іващенка (відео)

Окупаційна “влада” призначила його “мером” міста.

В окупованому Маріуполі невідомі скоїли замах на псевдомера Костянтина Іващенка.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

“У Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка”, – розповів він.

За словами Андрющенка, замах на призначеного окупантами “мера” виявився невдалим.

“Але, це тільки початок. Ну що, мразота! Досі смішно від “відплата вже тут”? Далі буде”, – підкреслив Андрющенко.

У той же час російські телеграм-канали повідомляють, що вибуховий пристрій нібито було закладено на в’їзді в маріупольський зоопарк. Воно спрацювало в момент під’їзду гауляйтера. Він не постраждав.

“На місці підриву працюють сапери. Імовірно спрацювало СВУ було не одне”, – повідомив один з російських “воєнкорів”.

УНІАН