У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 9-річна дитина

Пошкоджено будівлю поліклініки, дві школи, дільничний пункт поліції та житлові будинки.

Унаслідок нічної повітряної атаки росіян на Київ загинули троє людей, ще 12 отримали поранення. Також є пошкодження будівель є у трьох районах міста.

Про це повідомила Київська міська війсткова адміністрація.

У ніч проти 1 червня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. У столиці пролунало щонайменше п’ять вибухів » місцева влада заявляла про роботу ППО. Пізніше в КМВА повідомили, що Росія, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети – всі їх було збито.

У Деснянському районі загинули три особи, з них – дитина (за уточненими даними – девʼятирічна) та 10 осіб травмовано, з них одна дитина.

Пошкодження: Житловий сектор, будинок – вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Пошкодження нежитлового фонду:

зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку

уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері

уламками пошкоджений дільничний пункту поліції

внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

За словами чоловіка однієї з жертв, вона загинула біля закритого укриття поліклініки. Чоловік загиблої Ярослав у коментарі “Суспільному” сказав, що люди під час тривоги бігли в укриття, але його не відкрили.

“Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло”, – каже Ярослав.

Кличко вважає винними керівництво поліклініки та району.

За даними журналістів, інші дві жертви теж померли, коли прямували до укриття. Між оголошенням тривоги та вибухами минуло близько 10 хвилин, оскільки ракети були балістичними.