Боевики обстреляли военных, которые помогали гражданским в Песках. Есть погибший и раненый
Российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках. В результате поражения один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическая группировка «Восток».
Состояние здоровья раненого воина — средней тяжести.
На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.
«Это уже не первый случай, когда противник пренебрегает достигнутыми договоренностями и осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры», — отмечают в ООС.
В частности, 5 августа боевики обстреляли Красногоровку с применением противотанковых пушек.
Также 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь по окраине населенного пункта Галицинивка из артиллерийских систем калибра 122мм, в результате чего повреждены сельскохозяйственные угодья и дорогу.