«Допомагати» з заміною вибитих шибок можуть ворожі коригувальники вогню

Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію.

При цьому «добродій»‎ може задавати безліч питань про ваш будинок та все що поруч.

Це може бути коригувальник ворога! Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста!

#stoprussia

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки