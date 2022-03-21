«Допомагати» з заміною вибитих шибок можуть ворожі коригувальники вогню

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Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію.

При цьому «добродій»‎ може задавати безліч питань про ваш будинок та все що поруч.

Возможно, это изображение (текст «будьте уважн! короче, тема такая: звонят люди игорьку, игорёк косит под дурака, узнаёт по какому адресу, когда и во сколько выбило окна, стоят ли посты рядом, или техника какая, якобы проехать можно нормально или нет. Ha скрине номер телефона киевского и харьковского игорька одинаковый. сообщество хителлей нашего района 3453 UUGCHEER https//nvite. com/ ԍсобцлети ExT6nG ut pulgns дets Hoabie.co00 HOsble AলMG помощь !!!! харьков затягиваю выбитые стекла спецпленкой (бесплатно) 0979711677 116 097 игорь, иньте группы, где это пожалуйста 21:43»)

Це може бути коригувальник ворога! Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста!

#stoprussia

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 

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