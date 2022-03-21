«Допомагати» з заміною вибитих шибок можуть ворожі коригувальники вогню
Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію.
При цьому «добродій» може задавати безліч питань про ваш будинок та все що поруч.
Це може бути коригувальник ворога! Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста!
#stoprussia
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпекиTweet