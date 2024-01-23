Фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» (відео)

Він боротиметься за звання найкращої документальної стрічки.

Документальну стрічку Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» номінували на здобуття премії «Оскар», повідомляється у Twitter Американської кіноакадемії.

True story – це є ваші Documentary Feature nominees… #Oscars pic.twitter.com/rkkyHDPK8X — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

У цій номінації представлені також фільми «Бобі Вайн: Президент народу», «Вічна пам’ять», «Чотири дочки» та «Вбити тигра».

Володарі премії стануть відомими 10 березня.

Стрічка «20 днів у Маріуполі» Чернов створив разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василисою Степаненко. У травні цього року за свою роботу творці фільму здобули Пулітцерівську премію.

Вони стали останніми міжнародними журналістами, які продовжили роботу в оточеному Маріуполі і зафіксували кадри, що облетіли безліч світових ЗМІ і стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Через 20 днів команді вдалося залишити місто та вивезти відзнятий матеріал, з якого вдалося змонтувати фільм. У травні цього року за свою роботу творці фільму здобули Пулітцерівську премію.

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