Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку
На засіданні Кабміну ухвалили постанову “Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
На засіданні Кабміну ухвалили постанову “Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів”.
У ній мова про кілька важливих аспектів:
- Військовий облік для призовників
Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.
- Перевірка документів за кордоном
Мовиться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему “Трембіта”.
- Внесення до реєстру
Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.
Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.
- Перелік громадян
Буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.
Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ. Необхідність його запровадження неодноразово обговорювалася на міжвідомчих нарадах під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. // БуквиTweet