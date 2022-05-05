Поліцейські задокументували наслідки ракетного удару по Краматорську

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Російські війська вночі обстріляли житловий квартал Краматорська, є постраждалі серед місцевого населення. Пошкоджено 9 будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури. На місці влучення ракет працювала поліція.

На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки, а також парамедики. Поліцейські зібрали докази воєнного злочину рф.

Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Донецької області

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