Зверства росийских окупантов в Мотыжине: отец опознал убийцу дочери

Село Мотыжин Киевской области было оккупировано два месяца назад. Украинцы по сей день разбираются с последствиями зверства россиян.

Журналисты установили, что на данной территории базировалась 37 мотострелковая бригада из Бурятии и всех её военнослужащих было установлено. Корреспонденты Слідство.Інфо пообщались с местными жителями, которые в свою очередь распознали своих обидчиков, передает «Днепр Оперативный«.

Большинство людей не покидали свои дома по двум причинам: не хотели уезжать из дома и боялись, что россияне обстреляют автомобили. Стоит отметить, что большинство людей прятались в погребах или в подвалах, поэтому физически не могли видеть лиц оккупантов.

Местный житель Мотыжина Николай рассказал, что когда у бурятов был бой с ВСУ, все попрятались и когда сражение затихло, все вышли. Но тут россияне поступили крайне мерзко – они ожидали украинцев за углом. Тогда мужчина окликнул украинских защитников, чтобы их спрятать вблизи ставка, но не успел. Когда украинец бежал вместе семьей, россияне их заметили и открыли огонь, в результате чего была ранена дочь Николая – Ярослава.

После попадания в девушку, семья остановилась и мужчина поднял руки с призывом прекратить огонь. Тогда к ним подбежали российские военные, которые при виде раненой Ярославы сообщили, что украинцы виновны сами. Николай тут же потребовал, чтобы его дочь доставили к их медику, но при всех попытках спасти девушку не смогли.

«Он говорит: прости, батя, я сделал что, мог», – вспоминает со слезами мужчина.

Когда мужчине показали фотографии, военнослужащих 37-й мотострелковой бригады, Николай распознал убийцу своего ребенка. Им оказался сержант Магомедмирзла Сулейманов, родом из Дагестана.