Боевики уже нарушили «всеобъемлющее перемирие»
Ночью 27 июля боевики обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе – это произошло после начала режима «полной и всеобъемлющей тишины».
Источник: главнокомандующий Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимир Кравченко на брифинге 27 июля
Прямая речь: «К сожалению, со стороны противника в 00:20 – 00:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны объединенных сил нет».
Детали: По словам Кравченко, украинские вооруженные силы на обстрел не отвечали.
Главнокомандующий ОС добавил, что еще один обстрел зафиксировали около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады. Оккупанты с помощью ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины ПОМ.
По словам Кравченко, ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.
Что было раньше: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
Ирина Балачук, УП