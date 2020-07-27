Боевики уже нарушили «всеобъемлющее перемирие»

Ночью 27 июля боевики обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе – это произошло после начала режима «полной и всеобъемлющей тишины».

Источник: главнокомандующий Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимир Кравченко на брифинге 27 июля

Прямая речь: «К сожалению, со стороны противника в 00:20 – 00:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны объединенных сил нет».

Детали: По словам Кравченко, украинские вооруженные силы на обстрел не отвечали.

Главнокомандующий ОС добавил, что еще один обстрел зафиксировали около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады. Оккупанты с помощью ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины ПОМ.

По словам Кравченко, ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.

Что было раньше: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Ирина Балачук, УП