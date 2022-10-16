Китай закликав своїх громадян «якнайшвидше» виїхати з України

Китай закликав своїх громадян, які все ще перебувають в Україні, виїхати з країни або посилити запобіжні заходи з огляду на серйозну ситуацію з безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сhina Daily .

Ті, хто перебуває в Україні, мають зв’язатися з посольством “якнайшвидше” і зареєструвати свої особисті дані. Людей, які добровільно евакуюються та переїжджають у самостійному режимі, просять повідомити дипмісію.

При цьому посольство Китаю в Україні допоможе в організації евакуації з України.

Раніше посольство США у Києві закликало американців виїхати з України, коли це буде безпечно. Такий заклик було зроблено через масовані російські атаки по Україні.

Нагадаємо, посольства країн західних партнерів України не планують евакуюватися з Києва через масовані удари росіян по мирних містах.