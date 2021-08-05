Бойовика «ДНР», який збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ, засудили на 10 років
Затриманий контррозвідкою Служби безпеки України бойовик «ДНР» проведе у в’язниці 10 років. Відповідне рішення за поданням СБУ ухвалив суд.
Як повідомляє пресцентр спецслужби, бойовика затримали у травні цього року на лінії розмежування.
Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.
Суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»;
- ч. 1 ст. 258-3 «Участь у терористичній групі чи терористичній організації».
Вирок набув законної сили. // LB.uaTweet