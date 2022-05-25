Бойовики «донецької нації» відмовляються гинути за «луганську»

Окупанти з «ДНР» заявляють, що не поїдуть захищати «чужу республіку».

Бойовики так званої «ДНР» влаштували бунт та відмовилися воювати за «ЛНР», бо це «чужа республіка».

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.

Вояки з «ДНР» записали відеозвернення, у якому аргументували свою позицію. Ватажок бунту називає себе та інших бойовиків «військовослужбовцями 107 стрілкового полку». За його словами, 1,2 та 4 рота полку (204 особи) відмовляється виконувати наказ «командування» та їхати в «ЛНР».

«Ми відмовляємося їхати на убій в «ЛНР» — зовсім іншу республіку. З нами вчинили безліч незаконних дій. Нас призвали незаконно з порушенням наказу. З нами не провели медичного обстеження під час призову. Нас неодноразово обманювали та обманним шляхом намагалися завезти на територію «ЛНР», де, за непідтвердженими даними, ми вже є частиною якогось «козацтва», які добровільно вступили в лави «збройних сил ЛНР», — каже бойовик.

Ватажок бунту розповів, що їх кинули на «звільнення» Маріуполя, а тепер хочуть зробити «гарматним м’ясом» в «ЛНР». Вони від цього відмовляються. Бойовики зібралися скаржитися на «командування» у «воєнну прокуратуру». // УНІАН