Журналісти дізналися імена садистів, що катували українських полонених в Оленівці

В липні минулого року в колонії загинули десятки українських полонених.

Журналісти видання Kyiv Independent встановили особи росіян та колаборантів, які знущалися з полонених військових та викрадених цивільних у незаконній в’язниці в окупованому селищі Оленівка на Донеччині.

Як розповіли автори розслідування, вони займалися ідентифікацією садистів протягом півроку. За цей час вдалося дізнатися чимало важливих фактів, у чому в значній мірі допомогли розповіді колишніх полонених, що пройшли через цю катівню.

Наразі відомо, що територію місцевої в’язниці вже давно використовували бойовики із терористичного угруповання “ДНР”. Але через кілька місяців після початку повномасштабної війни місцевих “працівників” колонії замінили майже повністю на громадян Росії.

В’язницю в Оленівці окупанти використовували для утримання близько тисячі військовополонених та цивільних заручників. Зокрема тут утримували частину полонених бійців “Азова”, які захищали Маріуполь.

Колишні бранці розповіли журналістам, що умови утримання були жахливими: сирі переповнені камери, де їх змушували знаходитись в напівголодному стані, пити змушували технічну воду. Поранені та травмовані не отримували медичної допомоги.

Страждань полоненим додавали постійні тортури. Росіяни обмотували бранців скотчем і били, вимагаючи надати брехливі свідчення проти українського військового командування. Загалом тортур зазнали до 90% бранців.

В ході розслідування журналістам вдалося встановити імена кількох садистів, що працювали у цій катівні. У цьому зокрема допомогли і деякі внутрішні документи, які вдалося винести за межі в’язниці.

Зокрема серед ідентифікованих – колаборант Кирило Шакуров. Цей мешканець Горлівки до російської окупації працював в українській пенітенціарній системі.

Крім того, за фотографіями із соцмереж колишні бранці впізнали й деяких інших катів – начальника в’язниці Сергія Євсюкова (теж колись працював у правоохоронних органах України), його помічника Артема Потапчука, першого заступника начальника в’язниці Дмитра Неєлова, начальника опервідділу в’язниці В’ячеслава Якурнова, наглядачів Василя Бакалинського (теж громадянин України) та Юрія Дмитренка з Горлівки (напарник Шакурова).

На думку авторів розслідування, московським куратором оленівської катівні, ймовірно, є полковник Кирило Попов.

Теракт в Оленівській в’язниці

Селище Оленівка знаходиться під російською окупацією з 2014 року. З того часу окупанти використовували місцеву в’язницю для незаконного утримання полонених та цивільних заручників. Найбільшої сумної слави ця в’язниця зазнала влітку 2022 року, коли після повномасштабного вторгнення росіяни помістили сюди кілька десятків полонених захисників Маріуполя.

29 липня минулого року російські окупанти заявили, що в Оленівській колонії стався вибух, в якому загинули близько півсотні українських полонених. Причиною вибуху загарбники назвали удар ракетою з американської РСЗВ HIMARS.

Однак українські полонені, які перебували в Оленівці і згодом були звільнені за обміном, розповіли про закладені росіянами фугаси всередині бараку.

На річницю трагедії в ООН зробили офіційну заяву, в якій визнали, що досі не знають причини вибуху. Але в одному експерти ООН впевнені на 100% – що це точно не міг бути удар ракетою з “Хаймарсу”. // УНІАН