Бойовики обстріляли Болотене: пошкодили Будинки та лінію електропередач

Увечері 7 листопада проросійські бойовики вдруге за добу обстріляли селище Болотене в Луганській області. Вогонь вівся з мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил (ООС).