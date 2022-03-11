Более 1500 жителей Мариуполя были убиты оккупантами за время блокады города
Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.
Мариупольская городская рада сообщила, что более 1500 жителей были убиты российскими войсками за время обстрела жилых кварталов и блокады города.
«1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов. Светлая память погибшим в этой ужасной войне», — отметила городская рада в Telegram.
«Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя», — говорится в сообщении.
В Госдепартаменте США заявили, что украинские города и их жители сегодня оказались в такой же блокаде как блокадники Ленинграда во Второй мировой войне, только теперь это насилие совершает власть РФ. // ZN,UATweet