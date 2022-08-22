Боєць «Азову» розповів, як росіяни спалювали цивільне населення Маріуполя цілими кварталами

Він припускає, що тих цивільних осіб, хто у Маріуполі начебто зник безвісти, насправді вже немає серед живих.

Звільнений з полону боєць окремого загону спеціального призначення “Азов” Владислав Жайворонок (позивний “Вікіпедія”) розповів, що російські окупанти в Маріуполі “спалювали цивільне населення цілими кварталами”.

Про це він сказав під час прес-конференції захисників “Азовсталі”, які повернулися на підконтрольну Україні територію внаслідок обміну військовополоненими.

Відповідаючи на запитання щодо побаченого ними в Маріуполі, Жайворонок наголосив: “Я бачив, як противник спалював цивільне населення, людей. Не сім’ями, не квартирами, навіть не будинками, а кварталами. На моїх очах це були артилерійські обстріли, внаслідок яких вигорали будинки цілими кварталами”.

Він зауважив, що будинки спалювалися разом з цивільним населенням.

“У Маріуполі загиблих – десятки тисяч. Уявіть собі кількість цього цивільного населення”, – наголосив боєць.

Таким чином, додав Жайворонок, усі маріупольці “мають певну кількість своїх сусідів, друзів з інших районів, які або загинули 100%-во, і вони це знають, або вони зникли безвісти”.

“І якщо подивитися на фото, що трапилося з містом, і як я вже сказав, люди згорали зі своїми квартирами, разом зі своїми будинками, з сусідами, всі разом, – ці всі люди зникли безвісти фактично. До того ж, згадайте, що Російська Федерація привозила у Маріуполь ці пересувні крематорії. Тому, розумієте, ті, хто зникли безвісти у Маріуполі, – вони загинули. Це факт”, – сказав боєць.

Він зауважив, що перевірити якусь конкретну особу неможливо, але “в цілому, всі, хто зникли безвісти, – це загибле цивільне населення”.

Своєю чергою боєць ОЗСП “Азов” Денис Чепурко (позивний “Манго”) розповів, що бачив, що танки окупантів розстрілювали будинки, де були цивільні люди.

“Був свідком, як перебігала родина, і російські військові дали чергу з кулемета, і прострелили дитині ногу”, – зазначив він.

Також боєць Дмитро Усіченко (позивний “Вишня”) зазначив, що у Маріуполі “тисячі були, сотні на вулицях лежали мертвими”.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Андрющенко повідомив, що окупанти зносять зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі без розбору завалів. Як наголосив радник мера, дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище.

Місцева влада оцінює кількість загиблих у Маріуполі у щонайменше 22 тисячі осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей, і росіяни хочуть зробити його “показово знищеним містом”. // УНІАН