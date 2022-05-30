Боєць Нацгвардії «Іглою» збив вже третій ворожий літак

Три літаки нацгвардієць збив за півтора місяці.

Строковик Нацгвардії у Запорізькій області збив уже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК «Ігла».

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

“Я збив не “вже” три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!” – зазначив нацгвардієць.

Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 “Грач” був збитий бійцем вчора, 29 травня.