Уряд затвердив форми двох видів повісток до ТЦК

Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 серпня 2024 р. № 951.

Згідно з постановою, повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі роздруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.