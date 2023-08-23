БПЛА вчергове атакували Москву (відео)

В ніч на 23 серпня центр Москви зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. За словами мера столиці путінського рейху Сергія Собяніна, перший дрон нібито вдалося збити на підльоті, в Московській області, другий потрапив у будівлю комплексу Москва-Сіті.

У ТАРС написали, що жителі Москви повідомляють екстрені служби про бавовни в різних районах міста.

“Зокрема, надійшли повідомлення про бавовни в районі Москва-Сіті, Воротинської, Ангарської вулиць, а також у Хімках та столичному районі Мітіно”, – пише ТАРС. https://cripo.com.ua/wp-content/uploads/IMG_4140.mp4

Район Москва-Сіті оточили, працюють екстрені служби.

Telegram-канал Mash пише, що вибухи було чути ще у кількох населених пунктах.

Раніше, 22 серпня, Москву атакували дрони, вибухи були чутні в приміському районі та міста, що знаходиться в Московській області.