Затримано «агентів проникнення» ФСБ РФ, які «зливали» ворогу позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів (відео)

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох агентів фсб у ході багатоетапної спецоперації у різних регіонах України.

Одним із них виявився мешканець Харківщини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

Невдовзі агент виїхав до Сумщини як внутрішньо переміщена особа та мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність проти України.

Після військкомату його направили до навчального центру у Житомирській області.

Перебуваючи на території установи він збирав персональні дані інструкторів з бойової підготовки, а також приховано «вивчав» систему охорони військового об’єкта.

Згодом мобілізованого передислокували у складі підрозділів українських військ на територію Донецької області.

Там він продовжив збирати розвідувальну інформацію на користь російських окупантів.

На сході України його цікавили місця базування і маршрути переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська.

До злочинної діяльності він залучив свого земляка, який після 24 лютого минулого року разом з ним переїхав до Сум як внутрішньо переміщена особа, а згодом – до Одеської області.

Погодившись на «пропозицію» російського агента, його поплічник отримав відповідний інструктаж і розпочав розвідувати місця базування підрозділів Сил оборони у причорноморському регіоні.

Насамперед він намагався виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ.

Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за українськими об’єктами.

Обидва зловмисники передавали зібрані відомості агресору через закриті канали зв’язку у вигляді електронних координат з детальним описом прилеглої місцевості.

Крім цього вони постійно підшукували «однодумців» для їхнього подальшого залучення до негласної співпраці з фсб.

У «зоні особливої уваги» були колишні військові та жінки, які проживали у прифронтових районах на півдні та сході України.

Контррозвідники Служби безпеки затримали обох зрадників на спробах чергової передачі загарбнику закритих відомостей.

Під час обшуків за місцями перебування затриманих правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Сумської області спільно з Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ