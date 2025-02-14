Брехня російських спецслужб – примітивна спроба створити алібі для продовження майбутніх спецоперацій за кордоном

Заява служби внєшнєй развєдки держави-агресора росії про начебто підготовку України до нападів на представників так званої російської опозиції за кордоном ніщо інше, як примітивна спроба організувати собі бодай якесь алібі для продовження майбутніх спецоперацій спецслужб рф на території третіх країн та країн вільного світу.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов у коментарі виданню The Insider.

“Основне завдання ГУР — протидіяти путінській агресії та викривати плани кремля щодо геноцидної війни. Україна та українська розвідувальна спільнота тісно співпрацюють з міжнародними партнерами за всіма напрямами, зокрема щодо захисту прав людини”, — сказав Андрій Юсов.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України