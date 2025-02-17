Британія готова відправити війська в Україну

Країна готова зробити свій внесок для безпеки Європи.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити в Україну британські війська, якщо це буде необхідно для забезпечення гарантій безпеки.

У колонці для The Telegraph він написав, що під час візиту до Парижа закличе європейців збільшувати витрати на оборону, відігравати більшу роль у НАТО, а також не послаблювати зусиль в отриманні зброї для українською армії та забезпеченні країні якомога сильнішої позиції перед переговорами.

Стармер наголосив, що Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки. Це включає в себе як підтримку української армії, так і готовність і бажання розмістити свої війська на місцях, якщо це буде необхідно:

“Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, яка пов’язана з потенційною загрозою для британських військовослужбовців. Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України – це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту і безпеки цієї країни. Кінець цієї війни, коли він настане, не може бути просто тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе”.

Водночас британський прем’єр зазначив, що лише Штати можуть стримати Путіна від повторного нападу, тому американська підтримка та її гарантії безпеки необхідні для тривалого миру.

“Найближчими днями я зустрінуся з президентом Трампом і працюватиму з ним і всіма нашими партнерами по G7, щоб допомогти забезпечити міцну угоду, яка нам потрібна”, – додав він.

Стармер підкреслив, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну, а Україна повинна бути за столом переговорів: “В іншому випадку Путін погодиться з позицією, що Україна не є справжньою нацією”.

Також прем’єр каже, що не можна допустити повторення ситуації, подібної до Афганістану, де США “вели прямі переговори з талібами і знищили афганський уряд”:

Він закликав продовжувати підтримувати незворотній шлях України до НАТО, а також збільшити економічний тиск на Росію. Зокрема, працювати над обмеженням цін на нафту, проти “тіньового флоту”, нафтових гігантів та банків, які допомагають Москві ухилятися від санкцій:

“Ці вирішальні дні, що попереду, визначать майбутню безпеку нашого континенту. Як я скажу в Парижі, мир приходить через силу. Але вірно і зворотне. Слабкість веде до війни”.

Переговори щодо миру

Як відомо, європейські країни розглядають можливість відправлення військ в Україну з метою забезпечення дотримання умов майбутнього мирного врегулювання з Росією та гарантування безпеки в регіоні.

На тлі заяв нового американського президента Дональда Трампа щодо переговорів із Путіним, у Європі побоюються, що їхню позицію не враховуватимуть під час врегулювання конфлікту.

ЗМІ повідомили, що сьогодні у Парижі відбудеться екстрений саміт європейських лідерів, скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном. У зустрічі візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші високопосадовці.

Основною темою обговорення стане надання Україні реальних гарантій безпеки. Один із запропонованих варіантів – автоматичне набуття Україною членства в НАТО у разі, якщо Росія порушить потенційне перемир’я або мирну угоду. // УНІАН