Британська BAE та США ведуть переговори щодо відновлення виробництва M777 на тлі успіху в Україні

Британський виробник зброї BAE Systems повідомив, що розглядає можливість відновлення виробництва гаубиці M777, оскільки продуктивність великої гармати на українських полях битв відроджує інтерес до цієї зброї. Запити від кількох країн надійшли після того, як українські війська протягом минулих місяців використовували артилерію для потужного ураження російських військ. У компанії заявили, що зараз ведуть переговори щодо перезапуску з армією США, яка керує програмою виробництва зброї.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Потенційне відновлення M777 є прикладом того, як війна в Україні може змінити світову індустрію озброєнь. На думку аналітиків, високопрофільна зброя, включаючи американську високомобільну артилерійську ракетну систему M142 або Himars, і англо-шведську переносну протитанкову ракету NLAW, які довели свою ефективність проти російських військ, отримають нові замовлення. Тим часом очікується, що низькі показники багатьох російських видів зброї негативно вплинуть на їхні продажі на світових ринках.

Характеристики M777, зокрема, були покращені завдяки зростаючому використанню точних снарядів із наведенням GPS замість традиційних некерованих снарядів. M777 також є одним із найпоширеніших артилерійських озброєнь України із Заходу, які включають щонайменше 170 гармат, отриманих із США, Австралії та Канади.

Надійна та універсальна гаубиця, легка в експлуатації та менш дорога, ніж багато інших аналогічних типів західної артилерії, привернула увагу військових спеціалістів і аналітиків.

Очікується, що армія США не поповнюватиме свої запаси M777, оскільки закупила понад 1000 гармат, які надійшли на озброєння у 2005 році.

M777 в основному виготовлялась у Великій Британії, але часто збиралась в США, і програма зараз знаходиться на завершальній стадії виробництва своїх останніх замовлень для Індії.

Філліпс О’Брайен, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії, зауважив, що Himars та інші західні ракетні системи, ймовірно, відіграли більшу роль у знищенні російських центрів логістики та управління.

“Але коли справа доходить до участі російських військових сил безпосередньо в полі, можна припустити, що M777 несуть більший тягар”, – наголосив він.

M777 має позитивні та негативні сторони в порівнянні зі зброєю конкурентів. На відміну від німецької Panzerhaubitze 2000 і французької гаубиці Caesar, які також експлуатуються в Україні, M777 доводиться буксирувати. За словами офіцера української військової розвідки, вона також має нижчу швидкість вогню.

Проте M777 отримала прихильність українських військових через більшу точність і зручність використання, додав він. Гаубиця стріляє стандартними західними боєприпасами, тож Україна менше залежить від скорочення постачання снарядів радянського стандарту.

США, Велика Британія та Швеція надали гаубиці нові можливості, створивши снаряди з GPS-наведенням, які є набагато точнішими, ніж некеровані снаряди попереднього покоління.

Окрім цього, у той час, як ракети, які використовуються в системах керованих ракет США, коштують 150 000 доларів кожна, тип стандартного снаряда, який використовується в M777, коштує 800 доларів. Водночас керований снаряд Excalibur коштує близько 68 000 доларів.

Але оскільки США та їхні союзники забезпечують Україну, вони виснажують свої власні запаси.

Водночас незадіяні лінії постачання часто не можуть бути включені одночасно, а різке збільшення виробництва активних ліній може зайняти час.

За оцінками BAE, для повного відновлення виробництва M777 знадобиться від 30 до 36 місяців, не в останню чергу тому, що компанії потрібен новий постачальник титанового матеріалу та постачальники для виробництва легких компонентів зброї.

Довідка. Гаубиця M777 — британська буксирувана 155-мм артилерійська установка класу гаубиць. Використовують сухопутні сили Австралії, Канади, Колумбії, Індії, Саудівської Аравії, України та США. Вперше установка використана у бойових діях під час війни США в Афганістані. Технічні характеристики: Маса — 4200 кг; Довжина 9,5-10,7 м (транспортування, бойове положення); Довжина дула — 5,08 м; Розрахунок — 8 осіб (мінімальний — 5 осіб); Калібр — 155 мм; Скорострільність — 2 постріли/хв (нормальна), 7 пострілів/хв (максимальна); Початкова швидкість — 827 м/с; Ефективна дальність стрільби — 24-40 км (в залежності від снаряда).

BAE Systems — британське транснаціональне підприємство, що спеціалізується в оборонній та аерокосмічній галузях, а також в інформаційній безпеці. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні. Належить до найбільших оборонних підприємств світу; за результатами 2011 року посіло третє місце. // Букви