Буданов, стилізований під персонажа S.T.A.L.K.E.R. 2, закликав росіян здаватися в полон

Проєкт Головного управління розвідки Міноборони України «Хочу жить» поширив відео, у якому керівник ГУР Кирило Буданов закликав росіян здаватися в полон.

Про це йдеться в самому відеоролику.

Він починається з уривка, на якому, ймовірно, російський стрімер нарікає на те, що не розуміє української мови у грі. Зазначимо, що розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 відмовилися від російського дубляжу.

Обережно, на відео чути лайку!

Після цього у відео з’являється Буданов, стилізований під персонажа гри. Він каже: «Ну що, сталкере, намучився з українською мовою? Нічого не розумієш? Слухай мене уважно: якщо відправлять у Зону — здавайся в полон. Самі плюси: мало того, що кровопивці мучити не будуть, так іще й українську підучити зможеш. Подумай».

Вихід S.T.A.L.K.E.R. 2

20 листопада у світ вийшла українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2 — продовження культової серії під назвою «Серце Чорнобиля». Розробники обіцяли масштабний нелінійний сюжет . Передбачалося, що рішення гравця впливатимуть не тільки на долю персонажів і локальні події, але й на світ загалом.

Перша частина S.T.A.L.K.E.R. — «Тінь Чорнобиля» — стала знаковим проєктом для українських розробників ігор. Шутер від першої особи в локаціях Чорнобильської зони відчуження компанія розробляла протягом 7 років — у 2001-2007 роках.

Спершу S.T.A.L.K.E.R. 2 планували випустити 28 квітня 2022 року, але потім реліз переносили декілька разів.

Гра вийшла одночасно на PC та Xbox Series X/S. Вона доступна у Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Store та Game Pass.

У день виходу гри в Україні помітили зменшення швидкості домашнього інтернету, адже завантаження вплинуло на мережу деяких провайдерів. // hromadske