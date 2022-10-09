Російські окупанти хочуть депортувати із Херсонщини до 30000 жителів, серед них – і дітей

Загарбники прикриваються “оздоровленням”.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, дітей, яких окупаційна влада вивозить із області нібито на оздоровлення до Росії, рашисти можуть потім не повернути, зсилаючись на “небезпечні умови проживання”.

“В умовах коли кожен день збільшується площа звільнених територій, це цілком реалістичний сценарій. Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30000 мешканців області, включаючи дітей”, – повідомив Соболевський.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що росіяни хочуть вивезти жителів Херсонщини в тимчасово окупований Крим, а також у Ростовську область та Краснодарський край. // LB.ua