Обійняли псевдопосади в так званій «прокуратурі Біловодського району ЛНР» – судитимуть двох працівників суду на Луганщині

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та прокурорів Луганської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальні акти стосовно помічника судді та секретаря судового засідання одного з райсудів Луганщини за фактами державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, будучи працівниками суду та державними службовцями, зрадили присязі. В умовах дії воєнного стану вони перейшли на бік ворога, вступивши у злочинну змову з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації РФ.

У березні 2022 року вони добровільно зайняли посади прокурора в псевдоправоохоронному органі на тимчасово окупованій підрозділами збройних сил РФ території – так званій «прокуратурі Біловодського району ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.