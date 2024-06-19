ChatGPT поширює російські фейки – звіт NewsGuard
Провідні чат-боти множили російську дезіфнормацію, посилаючись на підроблені місцеві сайти
Чат-боти видають фейкові новини російської пропаганди та хибні повідомлення. Про це пише Axios з посиланням на звіт NewsGuard, що займається відстеженням дезінформації в новинах.
У ході дослідження NewsGuard було використано 57 запитів для тестування десяти провідних чат-ботів, у 32% випадків чат-боти розповсюджували фейкові російські новини, посилаючись на підроблені місцеві сайти, вказані як надійні джерела. Серед таких новин були репортажі про нібито виявлене прослуховування в резиденції колишнього президента США Дональда Трампа, новини про неіснуючу українську «фабрику тролів», створену для втручання в американські вибори.
«Цей звіт дійсно наочно демонструє, чому галузь має приділяти особливу увагу новинам та інформації», – заявив співзасновник NewsGuard Стівен Брілл. Він рекомендував не довіряти відповідям, які більшість цих чат-ботів дають на питання, пов’язані з новинами.
Сенатор Марк Уорнер заявив Axios, що він стурбований зростаючим потоком дезінформації у зв’язку з президентськими виборами цього року. «Це реальна загроза в той час, коли, чесно кажучи, американці більше, ніж будь-коли, готові вірити в шалені теорії змови», – сказав Уорнер.
Наприкінці травня компанія OpenAI, що розробила ChatGPT, повідомляла, що незважаючи на те, що Росія веде масштабну дезінформаційну міжнародну кампанію, активного використання в ній нових технологічних можливостей – штучного інтелекту – фахівці поки не виявляють. При цьому компанії визнали, що поодинокі випадки використання російської пропаганди вже з’явилися.
Виробник ChatGPT заявив, що видалив облікові записи, пов’язані з двома російськими операціями, що отримали назви Bad Grammer і Doppelganger. У їхньому змісті, по суті, не було нічого нового: в основному вони генерували контент про війну в Україні, зокрема США, НАТО і Євросоюз, що її представляє, в негативному світлі.
Крім того, було заблоковано китайську кампанію Spamouflage, іранську мережу під назвою International Union of Virtual Media та ізраїльську операцію Zero Zeno. // ГлавкомTweet